شاهد اعترافات ضابط قطري تكشف مؤامرة الدوحة ضد جيرانها

أبرزت اعترافات ضابط مخابرات قطري، تورط الدوحة بإنشاء جيش إلكتروني واستحداث حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف واحد ومهمة واحدة وهي بث الشائعات المغرضة والإيهام بوجود قلاقل بدولة الإمارات.

وبثت قناة أبوظبي، مساء الخميس، اعترافات بالصوت والصورة، تذاع للمرة الأولى لضابط مخابرات قطري يدعى حمد علي محمد علي الحمادي من مواليد عام 1981، يكشف عن خطط #الدوحة وتجاوزاتها ضد دولة الإمارات.

وقالت القناة إن الضابط القطري ألقي القبض عليه في #الإمارات.

وعرضت هذه الاعترافات ضمن برنامج #النوايا_المبيتة على قناتي "أبوظبي" الساعة 7:30م و"الإمارات" 10م بتوقيت أبوظبي.

وكشفت الاعترافات التفصيلية لضابط المخابرات القطري عن مؤامرة جهاز أمني في قطر على السعودية والإمارات.

وعرفت القضية إعلاميا باسم "بوعسكور"، وهو عنوان حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، استهدف إثارة الاضطراب في الإمارات ببث الشائعات المغرضة والإيهام بوجود قلاقل بالبلاد.