الأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل تجميد المستوطنات

قال مبعوث كبير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تتجاهل مطلب مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية بوقف البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية محتلة، وإن الجانبين يتجاهلان نداء لوقف الاستفزاز والتحريض.



وجاء تقييم #مبعوث_الأمم_المتحدة للشرق الأوسط #نيكولاي_ملادينوف في تقريره الربع سنوي الثاني إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق قرار صدر في 23 ديسمبر/ كانون الأول وأيدته 14 دولة وامتنعت أميركا عن التصويت عليه.



وقال ملادينوف إن "سياسة الاستمرار في البناء الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القرار 2334".



وأضاف أن "العدد الكبير من الأنشطة المتعلقة بالاستيطان التي تم توثيقها خلال هذه الفترة يقوض فرص إقامة #دولة_فلسطينية قابلة للاستمرار في إطار حل الدولتين".



وتتبع إسرائيل منذ عشرات السنين سياسة بناء مستوطنات يهودية على أراض احتلتها في حرب 1967. وتعتبر معظم الدول الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وعقبة أمام السلام. وترفض إسرائيل ذلك.



ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في #الضفة_الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

استفزار وتحريض

هذا ويدعو القرار الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الجانبين إلى التوقف عن أي عمل من أعمال الاستفزاز والخطاب التحريضي والتنديد بكل أعمال الإرهاب. وقال ملادينوف "بكل أسف هذه النداءات لم يتم الاستجابة لها".



وحذر ملادينوف مجددا المجلس من أن قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "برميل بارود". وتابع: "مليونا فلسطيني في غزة لا يمكن أن يظلوا رهينة الانقسامات".



وأضاف: "عاشوا على مدى عشر سنوات تحت سيطرة حماس. كان عليهم التعامل مع حصار إسرائيلي وانقسامات فلسطينية وعايشوا ثلاثة صراعات مدمرة".