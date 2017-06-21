الخزانة الأميركية تعاقب 38 شخصية ومؤسسة روسية

أضافت #وزارة_الخزانة الأميركية 38 شخصًا ومؤسسة روسية على قائمة العقوبات المتعلقة بالصراع في #أوكرانيا .

وذكر بيان صدر، الثلاثاء، عن مكتب مراقبة الأصول المالية الأجنبية في #وزارة_الخارجية الأميركية، أن الوزارة أضافت 38 شخصًا ومؤسسة روسية على قائمة العقوبات، وأن العقوبات شملت 19 شخصًا و19 مؤسسة.

وأكد البيان أن #العقوبات المفروضة على #موسكو سوف تستمر حتى تفي الأخيرة بالتزاماتها المتعلقة بأوكرانيا وفق القواعد الموضحة في اتفاق مينسك، وإنهاء احتلالها غير الشرعي لشبه جزيرة القرم.

وتوصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية مينسك، في 12 فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة، وهو ما لم يتحقق بعد.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وضم روسيا القرم إلى أراضيها، عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.