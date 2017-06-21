تيلرسون: الدول المقاطعة لقطر أعدت قائمة مطالب

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الأربعاء، أن هناك قائمة مطالب لقطر، تم تجهيزها وتنسيقها بين #السعودية و #الامارات و #البحرين ومصر.

وقال تيلرسون في بيان إنه يأمل أن تقدم دول #الخليج لقطر قريبا قائمة مطالب "معقولة وقابلة للتنفيذ".

ونوه وزير الخارجية الأميركي إلى تأييد واشنطن للوساطة الكويتية في أزمة قطر وتطلعها لرؤية حل قريب.

وكان #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب، قد أكد في بداية الأزمة أن "معاقبة #قطر" عمل إيجابي، في إشارة إلى قرارات #المقاطعة التي اتخذتها دول عربية وإسلامية ضد #الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

وأعلنت #السعودية ومصر والإمارات والبحرين وعدة دول عربية وإسلامية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر على خلفية دعمها للإرهاب.