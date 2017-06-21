مهاجم محطة قطارات بروكسل داعشي صنع القنبلة بمنزله

قال مكتب #الادعاء_الفيدرالي_البلجيكي، الأربعاء، إن منفذ الهجوم في محطة القطارات المزدحمة في وسط #بروكسل قام على الأرجح بصنع القنبلة في منزله الذي عثر فيه على مواد متفجرة.

وأضاف المتحدث باسم النائب الفيدرالي البلجيكي، ايريك فان دير سيبت في بيان "النتائج الأولية لتفتيش منزل المشتبه به أظهرت أنه قام على الأرجح بصنع القنبلة في المنزل"، مضيفا أنه "تم العثور على مواد كيميائية محتملة يمكن استخدامها لصنع متفجرات".

وأشار إلى أن "هناك أيضا مؤشرات على أن المشتبه به كان متعاطفا مع تنظيم #داعش الإرهابي".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء أعلنت النيابة العامة البلجيكية أن الرجل الذي قتل مساء الثلاثاء برصاص عسكريين في محطة سنترال للقطارات في #بروكسل بعد تفجير عبوة مغربي وعمره 36 عاماً.

وقال المتحدث باسم النيابة للصحافيين إن المنفذ الذي لم يعط سوى الحرفين الأولين من اسمه "ع. ز."، من مواليد 20 يناير 1981 ومن الجنسية المغربية، و"لم يكن معروفا لأعمال إرهابية".