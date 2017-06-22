انفجار غرب تركيا قرب منشأة للحلف الأطلسي

ذكرت وسائل إعلام تركية حكومية أن انفجاراً وقع، الخميس، في مدينة أزمير غرب #تركيا على مقربة من منشأة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي، من دون تسجيل وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن الانفجار وقع قرب مقبرة ومنشأة الناتو بحي كوناك في أزمير حوالي الساعة 7.50 صباحا (04.50 بتوقيت غرينتش).

ودمر الانفجار جدارا وهشم نوافذ مبان مجاورة، وفق الوكالة.

كما أظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية وضعت بجانب الجدار.

ونقلت وكالة الأناضول عن شاهد عيان قوله إن الانفجار وقع بعد وقت قصير من مرور آلية عسكرية.

كذلك أشارت تقارير إلى أن الانفجار وقع على مقربة من محطة أزمير الجوية التي يستخدمها سلاح الجو الأميركي.

ونادراً ما يسجل وقوع اعتداءات في هذه المدينة المطلة على بحر إيجه، غير أن هذا الانفجار يأتي بعد مقتل شخصين بتفجير سيارة في أزمير في كانون الثاني/يناير أمام محكمة، وألقيت بالمسؤولية فيه على حزب العمال الكردستاني.