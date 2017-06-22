تركيا.. مقتل جنديين وحارس باشتباكات مع "الكردستاني"

أعلن #الجيش_التركي، الخميس، عن وفاة اثنين من جنوده كانا يعالجان في المستشفى من إصابات لحقت بهما في اشتباكات مع مسلحين بجنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية.



وقال الجيش إن الجنديين أصيبا في أثناء عملية استهدفت مقاتلي حزب #العمال_الكردستاني المحظور في إقليم بدليس بالجنوب الشرقي، مشيراً إلى أن جندياً آخر يعالج أيضاً في المستشفى.



وذكرت وكالة دوغان الخاصة للأنباء أن حارساً بقرية قتل أيضاً في إقليم سيرت جنوب شرقي البلاد في اشتباكات دارت الليلة الماضية مع عناصر من "العمال الكردستاني".



ويعصف العنف جنوب شرقي تركيا عقب انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام بين الدولة وحزب العمال الكردستاني في 2015.



ورفع حزب العمال الكردستاني السلاح عام 1984 سعياً للحصول على حكم ذاتي ولقي أكثر من 40 ألف شخص مصرعهم في الصراع منذ ذلك الحين. كما تعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "العمال الكردستاني" جماعة إرهابية.