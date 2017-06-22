ضحايا بـ"مفخخة" استهدفت مصرفاً جنوب أفغانستان

قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب 50 بجروح عندما استهدفت سيارة مفخخة مصرفاً في لشكر قاه عاصمة ولاية هلمند جنوب #أفغانستان، الخميس، وفق ما لأفاد متحدث باسم الحكومة.

وقال عمر زواك إن "الانفجار تسبب بمقتل 20 شخصاً وإصابة 50 من مدنيين ومسؤولين عسكريين".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الاعتداء، وهو الأخير في سلسلة هجمات وقعت خلال شهر رمضان وتزامنت مع حملة حركة #طالبان السنوية الربيعية.

ويسيطر المتمردون على مناطق واسعة من ولاية هلمند وعاصمتها لشكر كاه.

من ناحيته، أكد متحدث باسم الشرطة في المدنية، سلام أفغان، لوكالة فرانس برس، أن السيارة انفجرت أمام "مدخل بنك كابول الجديد فيما كان مدنيون ومسؤولون يصطفون خارج المصرف للحصول على رواتبهم".

ويتوقع أن تعلن واشنطن قريباً عن زيادة عدد قواتها المنتشرين في #أفغانستان دعماً للقوات المحلية، التي تحاول جاهدة السيطرة على طالبان. وكان قادة عسكريين أميركيين في أفغانستان قد طالبوا بنشر آلاف من الجنود الإضافيين على الأرض.

ويبلغ عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان حالياً نحو 8400، إضافة إلى خمسة آلاف من حلف شمال الأطلسي يتمثل عملهم خصوصاً في تقديم التدريب والمشورة.