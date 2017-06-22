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لافروف: عقوبات واشنطن تهديد خطير لمجمل علاقاتنا

المصدر: دبي – العربية.نت
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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ندد وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، الخميس، بالعقوبات الأميركية الجديدة على بلاده، قائلاً إنها "تشكل تهديداً خطيراً لمجمل العلاقات"، بين البلدين.

وأكد لافروف في بيان لوزارة الخارجية عقب مكالمته مع نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، أن هذه العقوبات التي فرضتها #الولايات_المتحدة ضد روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية، "محاولات عقيمة لممارسة ضغوط على روسيا".

وقال إن "هذه الأفعال تهدد بشكل خطير مجمل العلاقات الثنائية .. التي تمر بفترة صعبة دون"، العقوبات.

والثلاثاء أضافت واشنطن 38 فرداً وكياناً إلى قائمة العقوبات التي تستهدف الروس والمتمردين الموالين لروسيا في شرق #أوكرانيا.

ودفع ذلك #روسيا إلى إلغاء اجتماع بين كبار الدبلوماسيين، كان مقرراً الجمعة. وجاء تصريح لافروف الخميس ليؤكد الإلغاء.

كلمات دالّة

#لافروف, #تيلرسون, #موسكو, #سوريا, #الولايات المتحدة, #أوكرانيا, #روسيا

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