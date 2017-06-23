إسرائيل تتهم حزب الله بخرق قرار أممي على حدودها

اتهمت إسرائيل، الخميس، حزب الله بتوسيع مراكز المراقبة التابعة له على الحدود تحت ستار منظمة غير حكومية، ووصفت ذلك بأنه "استفزاز خطير"، وخرق للقرار الأممي 1701.

ونشرت الصحافة الإسرائيلية صوراً لمبنى قرب الحدود يفترض أنه تحت إدارة منظمة تدعى "أخضر بلا حدود".

وقال الجنرال، هرتزي هاليفي، الذي يرأس الاستخبارات العسكرية خلال اجتماع أمني في هرتزليا قرب تل أبيب "حزب الله يقوم بمهمات مراقبة عبر الادعاء بأنهم ناشطون في هذه المنظمة البيئية".

ونشرت الصحافة الإسرائيلية تقارير عن سيطرة حزب الله على هذه المنظمة.

وأرسل سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن مرفقة بصور لمراكز المراقبة تلك وخرائط تحدد مواقعها.

وقال دانون "الدليل الموثق بشكل جيد لاستفزاز حزب الله الخطير يثبت أن حزب الله يقوم بنشاطات استطلاعية قرب الخط الأزرق، ويخفيها بنشاطات مدنية في خرق واضح" لقرارات مجلس الأمن.

وأضاف "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل غض الطرف عن خروقات حزب الله الفاضحة"، لالتزاماته البقاء خارج المنطقة الحدودية، وفق قوله.