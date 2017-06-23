13 قتيلاً على الأقل في انفجار بجنوب غربي باكستان

أدى #هجوم انتحاري بمركبة مفخخة في مدينة #كويتا عاصمة إقليم #بلوشستان الباكستانية إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأسفر #الهجوم، وفق السلطات الطبية في المدينة، عن مقتل 13 شخصاً من بينهم 4 شرطيين، وإصابة 15 آخرين من بينهم عناصر من قوات الأمن، كما ألحق الانفجار أضرارا مادية في عدد من المركبات والممتلكات المجاورة.

ووقع الهجوم في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، وبالقرب من مقر مفتش عام شرطة المدينة، وذكر مسؤول في الشرطة أن المهاجم فجر مركبته لدى إيقافه من قبل قوات الأمن للتفتيش.

ويشهد إقليم بلوشستان أعمال عنف تستهدف قوات الأمن، وعادة ما تلقي السلطات الباكستانية باللائمة فيها على #جماعات_مسلحة محظورة، كما تتهم أجهزة استخباراتية لدول مجاورة بمحاولة زعزعة الاستقرار في الإقليم وعرقلة مشروع الممر الاقتصادي مع #الصين.