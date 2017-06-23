سيول ترد على كوريا الشمالية بصاروخ مداه 800 كيلومتر

أطلقت #كوريا_الجنوبية، الجمعة، بنجاح صاروخا باليستيا من طراز "هيمونو 2" الذي يعد سلاحا رئيسيا لدى #سيول في مواجهة تهديدات #كوريا_الشمالية النووية والصاروخية المتزايدة.

وشهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، صباح الجمعة، #التجربة_الصاروخية الناجحة التي جرت في موقع الاختبار الشامل لوكالة التطوير الدفاعي على #صاروخ_باليستي يبلغ مداه 800 كيلومتر، نقلا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وصرح الرئيس الكوري الجنوبي بأنه يتطلع إلى الحوار مع كوريا الشمالية، إلا أن هذا لا يتعارض مع تعزيز الدفاع الوطني، على حد قوله.

وأكد أن الأسلحة التي تطورها وكالة الدفاع وسيلة للحوار والسلام، وليس التدمير.

وذكر الرئيس أن زيارته تهدف إلى التأكد من قدرات الجيش، وتشجيع باحثي الوكالة، وطمأنة الشعب على أن الجيش يمتلك القدرات الصاروخية الكافية.

وتأتي التجربة الصاروخية لكوريا الجنوبية بعد يوم من إعلان مسؤول أميركي أن كوريا الشمالية اختبرت، الخميس، محركاً صاروخياً من المحتمل أن يوضع على صاروخ باليستي عابر للقارات، وسط تصاعد التوتر حول #البرنامج_النووي لبيونغ يانغ.

وحض وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الأربعاء، الصين، حليفة #بيونغ_يانغ، على فرض مزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على كوريا الشمالية، بحسب "فرانس برس"، وذلك لإجبارها على كبح جماح برنامج أسلحتها النووية.