عشرات القتلى والجرحى في هجوم مزدوج شمالي باكستان

عشرات القتلى والجرحى سقطوا في #باكستان جراء #هجوم_مزدوج وقع في سوق مكتظة في بلدة باره تشنار، كبرى مدن قطاع كُرم القبلي المحاذي لأفغانستان في ثاني هجوم دموي خلال يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

ووفق حصيلة أولية للسلطات الطبية فقد قضى 15 شخصا، وجرح 50 على الأقل وصفت جراح بعضهم بالخطرة جراء الهجوم المزدوج الذي وقع في سوق طوري في البلدة التي تقطن فيها إثنية شيعية، ووقع الهجوم أثناء تجمهر السكان لشراء حاجيات العيد، وفق شهود عيان دوى الانفجار الأول في السوق، وما إن باشر السكان وطواقم #الإسعاف بنقل #الضحايا حتى دوى انفجار ثانٍ أكثر شدة بعد دقائق من الانفجار الأول.

وقد طوقت قوات الأمن مكان الهجوم، وباشرت قوات من الجيش بنقل الضحايا، كما رفعت حالة الطوارئ في المستشفيات القريبة، ورجح مسؤول حكومي في القطاع القبلي أن يكون الهجومان نفذهما انتحاريان.

وعادة ما تشهد بلدة باره تشنار هجمات وتفجيرات انتحارية تستهدف قوات الأمن، والأقيلة الشيعية في قطاع كرم القبلي المحاذي لأفغانستان، حيث تتهمها جماعات متطرفة بقتل السكان السنة والقتال إلى جانب #الميليشيات_الإيرانية خارج باكستان.

ويأتي هجوم باره تشنار بعد ساعات من هجوم انتحاري بمركبة مفخخة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستانية، أسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا، من بينهم 7 شرطيين، وإصابة 15 آخرين من بينهم عناصر من قوات الأمن.

ووقع هجوم كويتا في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة وبالقرب من مقر مفتش عام شرطة المدينة، وذكر مسؤول في الشرطة أن المهاجم فجر مركبته لدى إيقافه من قبل قوات الأمن للتفتيش.