كوريا الشمالية تختبر محركاً صاروخياً جديداً

قال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس، الخميس، إن# كوريا_الشمالية اختبرت محركاً صاروخياً من المحتمل أن يوضع على #صاروخ_باليستي عابر للقارات، وسط تصاعد التوتر حول #البرنامج_النووي لبيونغ يانغ.

وأوضح المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم كشف هويته، "لقد تم اختبار محرك صاروخي اليوم (الخميس)".

يأتي ذلك بعد يوم من حض وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، للصين حليفة بيونغ يانغ على فرض مزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على كوريا الشمالية، بحسب فرانس برس، وذلك لإجبارها على كبح جماح برنامج أسلحتها النووية.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير #صاروخ_بعيد_المدى قادر على ضرب الأراضي الأميركية برأس نووي.