ماي تحسم قضية "حساسة جداً" حول الطلاق الأوروبي

حسمت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الخميس، مسألة "حساسة جداً" فيما يخص الطلاق الأوروبي، وهو انفصال المملكة المتحدة عن جسم الاتحاد.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إنّ لندن لن ترغم أيّاً من مواطني #الاتحاد_الأوروبي على مغادرة أراضيها بعد بريكست، لكنها رفضت طلباً من بروكسل بأن تنظر محكمة العدل الأوروبية في المسائل المتعلقة بحقوقهم.

وخلال عشاء عمل مع قادة أوروبيين آخرين خلال قمة في بروكسل، أعطت ماي "التزاماً واضحاً بأنه لن يُطلب من أيّ مواطن أوروبي يعيش حالياً في بريطانيا بشكل قانوني مغادرة البلاد، في الوقت الذي ستخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، بحسب مصدر حكومي بريطاني.

وقدّمت ماي ما وصفته بأنه عرض "عادل وجدي" لحماية حقوق ما يُقدّر بثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في بريطانيا، سادَ الغموض مستقبلهم بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبي.

من جهتها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل مساء الخميس أن الاقتراحات التي قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية بشأن ضمان حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا بعد بريكست هي "بداية جيدة".

وقالت ميركل "إنها بداية جيدة. لكن بالطبع يبقى هناك الكثير من الأسئلة الأخرى"، وذلك بعد أن قدمت ماي خطتها حول هذه المسألة الحساسة جداً أمام شركائها الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمعين في قمة ببروكسل.