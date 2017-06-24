أعضاء البرلمان البريطاني يتعرضون لهجوم إلكتروني

تعرض #البرلمان_البريطاني لهجوم إلكتروني، أمس الجمعة واليوم السبت، حال دون تمكن أعضائه من الاطلاع على البريد الإلكتروني الخاص بهم خارج منطقة #وستمنستر.

وأوضحت صحيفة "تليغراف" أن أعضاء البرلمان تلقوا إشارة على حدوث تسلل إلكتروني أمس الجمعة، ولم يتمكنوا من الدخول إلى حسابات بريدهم الإلكتروني اليوم السبت.

وكتب كريس رينارد، عضو #مجلس_اللوردات عن حزب الديمقراطيين الأحرار على "تويتر": "هجوم إلكتروني على وستمنستر. (حسابات) البريد الإلكتروني (لأعضاء وموظفي) البرلمان ربما لن تفتح عن بعد".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدثة باسم #مجلس_العموم قولها إن عدم التمكن من فتح البريد الإلكتروني يعود لخطوات تتخذ حاليا لإدارة الأزمة.

وقالت المتحدثة: "مجلسا البرلمان اكتشفا محاولات غير قانونية للدخول على حسابات" أعضاء وموظفي البرلمان.

وأضافت: "نواصل التحقيق في هذا الحادث ونتخذ مزيدا من الإجراءات لتأمين شبكة الكمبيوتر بالتعاون مع المركز الوطني لأمن الإنترنت"، مشيرةً لوجود أنظمة لحماية حسابات الأعضاء والموظفين.

ويأتي هذا التهديد الخطير بعد تقارير في الصحف البريطانية، من بينها "تايمز"، عن قيام قراصنة ببيع كلمات مرور سرية لأعضاء البرلمان.

وتعرضت هيئة الصحة الوطنية في #بريطانيا لهجوم إلكتروني في مايو/أيار تسبب في تعطيل أنظمة الكمبيوتر مما دفع بعض المستشفيات لصرف المرضى.