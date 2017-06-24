إسبانيا تنقذ أكثر من 200 شخص في المتوسط

أعلن خفر السواحل الإسبان، السبت، إنقاذ أكثر من 200 مهاجر كانوا يعبرون البحر الأبيض المتوسط قادمين إلى #أوروبا من شمال إفريقيا.

وقال الناطق باسم خدمة الإنقاذ البحري الحكومية لوكالة فرانس برس، إن 224 شخصا أنقذوا من خمسة قوارب في #مضيق_جبل_طارق وبحر البوران الفاصل بين إسبانيا والمغرب.

وحصل الإنقاذ الأول في الساعات الأولى لصباح السبت، حين تم إنقاذ العشرات في ثلاثة قوارب في جنوب جبل طارق.

كما جرى إنقاذ 72 آخرين من جانب طائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس.

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت، الخميس، أنها أنقذت أكثر من 600 شخص هذا الأسبوع فقط.

ويعد هذا الممر المائي القصير نسبيا بين المغرب وإسبانيا طريقا للمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا في مسعاهم للوصول إلى أوروبا.

وتشير إحصاءات منظمة الهجرة الدولية إلى أن 3314 مهاجرا وصلوا إلى إسبانيا بحرا بين الأول من كانون الثاني/يناير ونهاية نيسان/ابريل. في حين لقى 59 آخرون حتفهم في البحر في نفس الفترة.

ولكن العدد يشكل نسبة صغيرة فقط من أكثر من 45 ألفا عبروا المتوسط إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص خلال الفترة ذاتها.