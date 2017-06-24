الهند تخطط لبناء مطار ثان بدلهي بتكلفة 3.10 مليار دولار

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم السبت، أنها ستنشئ مطارا دوليا ثانيا قرب العاصمة على مدى السنوات الأربع أو الخمس المقبلة بتكلفة قدرها 200 مليار روبية (3.10 مليار دولار) بهدف استيعاب النمو الهائل في عدد المسافرين.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان، إن مطار نويدا الدولي قرب نيودلهي سيبنى على عدة مراحل، ومن المتوقع أن يستوعب عددا يتراوح بين 30 و50 مليونا من المسافرين سنويا على مدى يتراوح بين 10 و15 سنة قادمة.

وأوضح البيان أن من المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطار انديرا غاندي الدولي إلى 91 مليونا سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأن يصل المطار إلى أقصى طاقته الاستيعابية وهي 109 ملايين مسافر بحلول عام 2024، وهو ما يبرز الحاجة لوجود مطار ثانٍ قرب العاصمة.

وقال أشوك جاجاباثي راجو، وزير الطيران المدني على تويتر "منحنا موافقة مبدئية لمطار في نويدا الكبرى لتلبية متطلبات الطيران المتزايدة في منطقة العاصمة الكبرى".

وتضم العاصمة الكبرى دلهي وعدة مناطق محيطة بها تابعة لولايات اوتار براديش وهاريانا وراجاستان.

وسيكون المطار الجديد في شمال اوتار براديش على بعد 72 كيلومترا من مطار انديرا غاندي الدولي في نيودلهي. وسيكون للمطار الذي سيبنى على مساحة 7400 فدان مدرج واحد في مرحلته الأولى، ثم ثلاثة مدارج أخرى في المراحل اللاحقة.