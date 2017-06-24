بعد كارثة "غرينفيل".. حريق في مبنى شرق لندن

تكافح عشر سيارات إطفاء و72 رجل إطفاء حريقا اندلع في شرق لندن السبت بعدما حاصرت النيران شقة في الطابق الثالث من مبنى منخفض الارتفاع ما أسفر عن إصابة شخص واحد نقل إلى المستشفى.



وشهدت بريطانيا قبل أيام اندلاع حريق أسفر عن مقتل 79 شخصاً على الأقل عندما التهمت النيران مبنى مكوناً من 24 طابقاً في غرب لندن وحاصرت السكان أثناء نومهم ليلا.



وانتشر ذلك الحريق الذي وقع في #برج_غرينفيل بسرعة محولاً المبنى إلى كتلة لهب ضخمة أثارت فزعاً كبيراً.

وقالت فرقة إطفاء لندن إنها تلقت السبت بلاغاً بنشوب حريق في مبنى في منطقة بيثنال غرين في شرق لندن حيث اشتعلت النيران في الطابق الثالث منه وبسطحه.



وتلقت الفرقة 50 بلاغ استغاثة على رقم #الطوارئ الخاص بها.



وقالت الفرقة في بيان "رجال مكافحة الإطفاء من بيثنال جرين ومحطات الإطفاء المحيطة بها وصلوا إلى موقع الحادث... سبب الحريق غير معروف حتى الآن".



وأضافت "الحريق التهم شقة بالكامل في الطابق الثالث وسطح المبنى. نقلت فرق إسعاف #لندن رجلا إلى المستشفى".