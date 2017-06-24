توقيف 5 أشخاص للاشتباه في سعيهم لتنفيذ اعتداء في تركيا

أعلنت #السلطات_التركية، اليوم السبت، عن توقيف 5 أشخاص، الجمعة، قرب الحدود السورية جنوباً للاشتباه في سعيهم إلى تنفيذ #اعتداء_انتحاري.

وأعلنت محافظة هاتاي في بيان، نشر السبت على موقعها، أن "خمسة ناشطين على وشك ارتكاب اعتداء انتحاري في بلدنا أوقفوا الجمعة"، مضيفاً أن الموقوفين تركيان وثلاثة سوريين.

وأضاف البيان أن اثنين من الموقوفين كانوا يرتدون #سترة_ناسفة معدة للتفجير لكن الأمن تمكن من توقيفهما بلا مشاكل قبل الوصول إلى وسط المدينة.

لكن المحافظة لم تحدد المجموعة التي تحرك الموقوفون باسمها.

وشهدت #تركيا في العامين الفائتين موجة اعتداءات دامية متصلة بتنظيم #داعش أو التمرد الكردي.