ارتفاع حصيلة هجمات الجمعة في باكستان إلى 57 قتيلا

ارتفعت السبت حصيلة هجمات متعددة ضربت الجمعة ثلاث مدن في باكستان إلى 57 قتيلا، غداة يوم دام تزامن مع استعداد البلاد لانتهاء شهر رمضان.

وأعلن مسؤولون في كويتا، كبرى مدن اقليم بالوشستان المضطرب، ارتفاع عدد قتلى تفجير استهدف مكتب قائد الشرطة إلى 14 شخصا، من ضمنهم 10 شرطيين.

وكان فصيل تابع لجماعة #عسكر_جنجوي المتطرفة في #باكستان، أعلن اليوم السبت، مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا سوقا في مدينة باراتشينار شمال غرب البلاد، وأسفرا عن مقتل 50 شخصا على الأقل قبل عطلة عيد الفطر.

وتبنى #فصيل_العلمي التابع لعسكر جنجوي والذي شارك مع تنظيم داعش في تنفيذ هجمات في باكستان من قبل، في بيان اليوم، هاذين الهجومين وهدد بشن المزيد من الهجمات على باكستانيين آخرين.

وأظهرت لقطات فيديو بعد الهجوم الذي وقع أمس الجمعة مدنيين وهم يجرون مصابين ينزفون إلى خارج موقع الهجوم انتظارا لسيارات الإسعاف في مشهد من الفوضى تسبب فيه التفجيران قبل موعد الإفطار.

وقال صابر حسين، المشرف الطبي بمستشفى #باراتشينار: "استقبلنا 50 جثة حتى الآن وأصيب 250"، وأضاف أن 60 ممن أصيبوا بإصابات خطيرة نقلوا إلى مدينة #بيشاور الأكبر.

وقتل تفجير آخر في مدينة كويتا جنوب غرب البلاد 13 شخصا فيما قتل هجوم بإطلاق نار من مركبة متحركة أربعة من رجال الشرطة في مدينة كراتشي الجنوبية أمس الجمعة. وأعلنت جماعة الأحرار وهي فصيل تابع لحركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجومين. بدوره أعلن تنظيم داعش مسؤوليته أيضا عن هجوم كويتا.

وقال الجيش الباكستاني في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إنه شدد الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد بما يشمل الحدود مع أفغانستان عقب الهجمات.