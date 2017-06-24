جنوب السودان يلغي الاحتفال بذكرى الاستقلال للعام الثاني

ألغى #جنوب_السودان الاحتفال بالذكرى السادسة لاستقلاله في 9 من يوليو/تموز للعام الثاني على التوالي، وفق ما أعلنت الحكومة، عازية الأمر إلى أسباب مالية.

وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي إثر مجلس للوزراء مساء الجمعة "لن نحتفل" بذكرى الاستقلال، لأن "هناك أناساً يحتاجون إلى المال الذي كنا سننفقه على الاحتفال".

وأضاف أن "مجلس الوزراء قرر أنه بدل استخدام هذا المال للاحتفالات علينا استخدامه لغرض آخر إذا توافر هذا المال".

وأعلن جنوب السودان استقلاله في التاسع من يوليو/تموز 2011 بعد عقدين من الحرب الأهلية مع #السودان. ولكن في ديسمبر/كانون الأول 2013 غرقت البلاد في حرب أهلية خلفت عشرات آلاف القتلى، وتسببت بتهجير أكثر من 3.7 مليون آخرين.

والعام الفائت، ألغت الحكومة للمرة الأولى الاحتفالات بذكرى الاستقلال لأسباب مالية، خصوصاً أن الحرب دمرت اقتصاد البلاد.

وبلغ التضخم مستويات قياسية وسجل 730% في أغسطس/آب 2016 مقارنة بأغسطس/آب 2015 بحسب البنك الدولي.

وتأثر الاقتصاد أيضاً في الأعوام الأخيرة بتراجع سعر النفط. وكان جنوب السودان ينتج قبل الحرب 240 ألف برميل يومياً، وبات لا ينتج اليوم سوى نحو 120 ألفاً وفق الحكومة.

وتزامنت ذكرى الاستقلال في 2016 مع معارك عنيفة في جوبا بين قوات الرئيس #سلفا_كير وتلك التابعة لنائب الرئيس السابق #رياك_مشار الذي فر لاحقاً من البلاد، ما عكس انهياراً لاتفاق السلام الذي وقع في أغسطس/آب 2015.