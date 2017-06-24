حزب الله والقاعدة وجهان لعملة الإرهاب الواحدة

صُنف #حزب_الله وتنظيم #القاعدة على قدم المساواة في قائمة #الإرهاب العالمي، على اعتبار ميليشيا الحزب منظمة إرهابية عالمية على نحو خاص، وذلك بموجب تعديلات جديدة أجرتها وزارة الخارجية الأميركية.

من جانبها، أفادت مصادر إعلامية لبنانية أن الخارجية الأميركية أدرجت تسميات جديدة بما فيها تسمية "حزب الله اللبناني"، وتسمية "إدارة العلاقات الخارجية" و"منظمة الأمن الخارجي" في قائمة الإرهاب المرتبطة بحزب الله. لكن اللافت هذه المرة هو تصنيف حزب الله منظمة إرهابية بنفس درجة تنظيم القاعدة، في مرسوم أميركي واحد، ما يفتح المجال أمام عقوبات قد تطال ميليشيا حزب الله، كما طالت القاعدة.

وكانت الخزانة الأميركية قد صنّفت في أيار/مايو الماضي، قادة من حزب الله على قائمة الإرهاب، أبرزهم رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين.

من جهته، أقر الكونغرس الأميركي، في كانون الأول/ديسمبر 2015، قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله.

أما مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في أميركا، فقد نشرت تقريراً أبرزت فيه خطر نشاط ميليشيا حزب الله في منطقة المثلث الحدودي بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي، حيث يجري تهريب المخدرات وتبييض الأموال.