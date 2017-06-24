كارثة.. انزلاق للتربة في الصين يطمر 100 شخص

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أنّ نحو 100 شخص قد يكونون طُمروا، جراء انزلاق للتربة حصل صباح السبت في قرية بمقاطعة #سيتشوان في جنوب غربي #الصين.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين محليين أنّ نحو 40 منزلاً في بلدة #شينمو اجتاحها #انزلاق_التربة إثر انهيار جزء من أحد #الجبال.

واستناداً إلى المصدر نفسه، أدى الحطام إلى انسداد مجرى أحد الأنهر.

وأشارت السلطات في بيان إلى أنها أطلقت خطة طوارئ، في وقت تسعى إلى تقدير حجم #الكارثة.

وبث التلفزيون الوطني "سي سي تي في" صوراً مباشرة لشرطيين وسكان يقفون على صخور رمادية ضخمة في وقت حاولت الجرافات إزالة الحطام من حولهم.

وقال شين تييبو من الشرطة إن الأمطار التي هطلت في الأيام الأخيرة هي السبب في انهيار جزء من الجبل.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2016، أدى انزلاق تربة قرب مدينة شنزن (جنوبا) إلى مقتل 73 شخصاً على الأقل.