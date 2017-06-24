لندن.. إخلاء 5 أبراج سكنية خشية حرائق

أخلت السلطات البريطانية 5 أبراج سكنية الجمعة في لندن، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة من الحرائق، بعد الحريق الهائل الذي أتى على برج غرينفيل وأودى بحياة عشرات الأشخاص.

واعتُبرت الأبراج الخمسة في منطقة سويس كوتيدج في شمال لندن، والتي تضم 800 وحدة سكنية غير آمنة، بعد إجراء فحص السلامة عليها بطريقة عاجلة، وذلك نتيجة وجود كساء خارجي نفذه المتعهد نفسه الذي قام بتنفيذ كساء #برج_غرينفيل.

وطُلب من السكان بعد هذا القرار الطارئ التجمع في المكتبة المحلّية قبل أن يتم توزيعهم لاحقاً على فنادق المدينة.

وستتطلّب أعمال إزالة الكساء الخارجي للأبراج الخمسة ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع.