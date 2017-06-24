مقتل 8 وفقدان 5 في انفجار منجم فحم في كولومبيا

قتل 8 أشخاص إثر انفجار في #منجم_فحم غير قانوني في وسط #كولومبيا، فيما يسابق المنقذون الزمن لإنقاذ 5 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، حسب ما أعلنت السلطات السبت.

ووقع #الانفجار مساء الجمعة في منجم للفحم في كوكونوبا بولاية كونديناماركا على بعد حوالي 90 كيلومتراً عن بوغوتا.

وقتل 8 أشخاص وأصيب شخص واحد في الحادث فيما لا يزال 5 في عداد المفقودين، بحسب مسؤولين.

وكانت الوكالة الوطنية للمناجم أعلنت في وقت سابق مقتل شخصين وفقدان 11 آخرين في الحادث.

وأشارت الوكالة إلى أن طاقماً من 35 عامل منجم و7 مهندسين يعملون "ليلاً ونهاراً" بحثاً عن المفقودين.

ولم يحدد المسؤولون بعد أسباباً للانفجار.

وعبر الرئيس خوان مانويل سانتوس، الذي ينهي زيارة إلى فرنسا، على حسابه على تويتر عن "تضامنه مع الضحايا".

وتشهد كولومبيا ازدياداً في أنشطة التعدين غير القانونية في السنين الأخيرة.