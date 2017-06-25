إصابة أردوغان بوعكة مفاجئة أثناء صلاة العيد

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الأحد أنه بخير بعد أن شعر بتوعك لفترة وجيزة أثناء صلاة العيد في #اسطنبول.

وقالت صحيفة حرييت إن أردوغان تلقى عناية طبية بعد أن "شعر بوعكة لفترة قصيرة" خلال صلاة العيد صباح الأحد في مسجد معمار سنان في اسطنبول.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان أصيب بإغماء لفترة وجيزة داخل المسجد رغم عدم تأكيد ذلك بعد.

وقال أردوغان إنه اصيب بتوعك مرتبط بضغط الدم بسبب عدم توازن مستوى السكر في جسمه.

ونقلت وكالة الاناضول عنه قوله "الحمد الله تعافيت بسرعة. أنا الآن بخير وسنواصل برنامجنا".

وقال أردوغان إنه سيحضر بعض الظهر مراسم في اسطنبول يقيمها حزبه الحاكم بمناسبة #عيد_الفطر.

ويتولى أردوغان (63 عاما) الحكم منذ 2003 أولا كرئيس للوزراء ومنذ 2014 كأول رئيس منتخب في اقتراع مباشر في #تركيا.