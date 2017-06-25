صور مروعة من باكستان.. مقتل 123 شخصا بانفجار ناقلة نفط

أدى اشتعال النيران في شاحنة صهريج تنقل نفطا في وسط #باكستان الأحد إلى سقوط 123 قتيلا وجرح أكثر من مئة شخص، حسبما أعلن مسؤول محلي.

وقال المسؤول في السلطات المحلية رانا محمد سليم أفضل للتلفزيون الحكومي إن "123 شخصا على الأقل قتلوا وجرح أكثر من مئة آخرين في حريق اندلع عندما انقلبت شاحنة صهريج وهرع الضحايا لجمع النفط" من الطريق.

ووقع الحادث في وقت مبكر الأحد قرب مدينة أحمد بور الشرقية التي تبعد 670 كلم جنوب العاصمة إسلام آباد.

وأعلن #الجيش_الباكستاني أنه أرسل مروحيات لنقل المصابين، ووضعت المستشفيات المجاورة في حالة استنفار.

وتواجه باكستان حالة مزرية على صعيد سلامة الطرق، بسبب سوء الطرق ونقص صيانة الآليات وتهور السائقين.

وفي 2015، لقي 62 شخصا على الاقل مصرعهم بينهم عدد من الأطفال في جنوب باكستان، عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج، فاندلع حريق كبير.