بوتين عن عملاء الاستخبارات: لا يشبهون الآخرين

أشاد #الرئيس_الروسي #فلاديمير_بوتين، السبت، برجال الاستخبارات السريين، "الذين لا يشبهون الآخرين"، مؤكدا أن تفانيهم في سبيل الوطن نموذجي.

وقال بوتين رجل الاستخبارات السابق في تصريحات بثها شبكة "روسيا 1" الرسمية: "لا يملك الجميع القدرة على أن يتخلوا عن حياتهم وذويهم، وأن يغادروا بلادهم سنوات عديدة، مكرسين حياتهم للوطن".

واعتبر بوتين (64 عاما) "انهم أشخاص ليسوا كالآخرين، يتمتعون بصفات ليست موجودة لدى الآخرين، ومعتقدات ليست كمعتقدات الآخرين، ولديهم شخصيات لا تشبه شخصيات الآخرين".

وأوضح أن عمله في #جهاز_الاستخبارات الخارجية في عهد السوفيات، كان مرتبطا "بالاستخبارات السرية". وأضاف الرئيس الروسي "أنهم أشخاص مميزون".

وعمل فلاديمير بوتين العضو السابق في جهاز الاستخبارات الخارجية السوفياتي (كي جي بي)، في دريسدن بألمانيا الشرقية، عندما كانت في الكتلة الاشتراكية بين 1985 و1990، كما تفيد سيرته الرسمية المنشورة على موقع #الكرملين .

وقال بوتين في هذه السيرة "حتى قبل أن أنهي فترة الدراسة كنت أرغب في أن أصبح رجل استخبارات"، موضحا أنه كوّن رأيه حول جهاز الاستخبارات السوفياتي "بناء على الروايات الرومانسية حول عمل #عملاء -الاستخبارات ".