رئيس أسبق عمره 86 عاما ينوي الترشح لانتخابات البرلمان

أعلن الرئيس الأرجنتيني الأسبق كارلوس منعم السبت أنه سيترشح لعضوية #البرلمان مرة أخرى في سن 86 عاما، في خطوة ستتيح له الاحتفاظ بالحصانة البرلمانية وتفادي دخول #السجن.

ومنعم السوري الأصل الذي حكم #الأرجنتين بين عامي 1989 و1999 هو عضو في #مجلس_الشيوخ منذ عام 2005. وتمت إدانته بالاتجار بالأسلحة والفساد، لكنه تجنّب السجن حتى الآن بفضل حصانته البرلمانية.

وأعلن منعم على #تويتر ترشحه للانتخابات التي ستشهدها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر. وفي حال انتخابه، سيكون في نهاية الولاية التي تمتد أربع سنوات قد بلغ 91 عاما.

وحظي منعم بشعبية كبيرة عندما قاد الأرجنتين خلال فترة من النمو الاقتصادي في تسعينات القرن الماضي.

لكنّ شعبيته تراجعت مع انهيار سياساته الاقتصادية وبلوغ الأزمة ذروتها في عام 2001 وتحوّلها إلى أعمال شغب في الشوارع.

في عام 2013 حُكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الاتجار بالأسلحة في #كرواتيا والإكوادور.

واتُهم منعم مع آخرين بعرقلة التحقيق في الاعتداء الذي استهدف المركز اليهودي في #بوينوس_آيرس في 1994.

وصرّحت لورا ألونسو رئيسة مكتب مكافحة الفساد في الأرجنتين لراديو "إم دي زي" بأنّ منعم، في ضوء سجلّه، يجب ألا يُسمح له بالترشح للانتخابات.