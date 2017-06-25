ماذا قال رئيس إيران لأمير قطر في اتصال عيد الفطر؟

أكد الرئيس الإيراني #حسن_روحاني، الأحد، أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع #قطر، رافضاً #المقاطعة التي فرضتها #السعودية وحلفاؤها على الدوحة، وجاء وذلك أثناء اتصال هاتفي مع أمير قطر، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية.

وانتقدت الدول العربية والإسلامية التي قاطعت قطر علاقاتها الوثيقة مع #طهران بما يهدد المصالح العربية في المنطقة.

وقال روحاني في اتصال مع #أمير_قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة عيد الفطر إن "سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "طهران تقف إلى جانب شعب وحكومة قطر. وترى أن الضغوط والتهديدات والعقوبات ليست الطريقة المناسبة لحل المشاكل" بين دول المنطقة، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن "دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات، خصوصاً في القطاع الخاص في البلدين، قد يكونان هدفين مشتركين"، لافتاً إلى أن "المجالات الجوية والبحرية والبرية الإيرانية ستبقى على الدوام مفتوحة أمام قطر، البلد الشقيق والجار"، وفق نص التصريحات.

وقطعت السعودية و #الإمارات العربية المتحدة و #البحرين وكذلك #مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو لدعمها منظمات إرهابية، واتخذت إجراءات بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها وطلبت من القطريين مغادرة أراضيها.

ولاحقاً أصدرت هذه الدول لائحة مطالب من 13 نقطة وأمهلت الدوحة عشرة أيام لتنفيذها من أجل رفع الإجراءات التي اتخذتها بحقها. وقام وسيط كويتي بتسليم قطر تلك المطالب، والتي بدأت الدوحة النظر فيها، بحسب تصريحات من وزارة الخارجية الأميركية، الأحد.

وأعلنت إيران إرسال شحنات يومية مقدارها 1100 طن من الخضر والفاكهة إلى قطر منذ بدء دول عربية وإسلامية مقاطعتها.