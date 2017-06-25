ماي في عيد الفطر: مسلمو بريطانيا قيمة كبيرة للبلاد

هنأت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي، المسلمين البريطانيين بحلول #عيد_الفطر عبر مقطع فيديو.

وقالت في البيان، السبت، إن "المسلمين البريطانيين يساهمون ويضيفون قيمة كبيرة للبلاد".

وأعربت رئيسة الحكومة البريطانية عن "اعتزازها بالمملكة المتحدة المنفتحة والديمقراطية، والتي تحتضن مختلف المعتقدات والأعراق".

وأكدت أن "عدداً كبيراً من البريطانيين المسلمين قدموا مساعدات خيرية للمجتمع خلال الشهر الماضي (رمضان)، وشاركوا موائد إفطارهم مع جيرانهم الذين يعتنقون مختلف المعتقدات".

وتطرقت ماي إلى الهجوم الإرهابي التي شهدته العاصمة #لندن الأسبوع الماضي. وقالت: "للأسف لقد شهدنا خلال هذا الشهر، أحداثاً مأساوية كالهجوم المروع في محيط مسجد فنزبري بارك".

وأضافت: "هذا هو الهجوم الإرهابي الثاني من نوعه الذي تشهده شوارع عاصمتنا، ومثل هذا النوع من الهجمات تسعى إلى شق صفوفنا".

وشهدت #لندن في 3 يونيو/ حزيران الجاري، هجوماً مزدوجاً أسفر عن سقوط 7 قتلى، ونحو 50 مصاباً، فيما تمكنت الشرطة من قتل منفذي الهجوم الثلاثة.

وليل الأحد - الاثنين، الماضي دهس أحد الأشخاص، بشاحنة كان يقودها، مصلين أمام #مسجد_فنزبري بارك، شمال العاصمة لندن، وقالت الشرطة إنها اعتقلت منفذ الهجوم (دون أن تكشف عن هويته).

وقال شهود عيان إن سائق الشاحنة مواطن بريطاني (48 عاماً)، وصاح خلال قيامه بدهس المارة: "سأقتل المسلمين".