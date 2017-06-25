مقتل شرطي إندونيسي على يد "دواعش محتملين"

قال متحدث باسم #الشرطة_الإندونيسية اليوم الأحد إن شرطيا طُعن ثم توفي فيما بعد متأثرا بجروحه في هجوم شنه أشخاص يُشتبه بأنهم متشددون في مدينة ميدان.

وقال رينا ساري جينتنج المتحدث باسم الشرطة عبر الهاتف إن #الشرطة قتلت بالرصاص مشتبها به واعتقلت آخر بعد الهجوم على مركز للشرطة في ميدان عاصمة إقليم #سومطرة الشمالية.

وقال جينتنج إن الجناة تسلقوا سياج مركز الشرطة الواقع قرب المقر الرئيسي للشرطة وهتفوا "الله أكبر" قبل أن يطعنوا الشرطي.

وسيزيد هذا الهجوم من المخاوف من تصاعد التشدد في #إندونيسيا.

وشن متعاطفون مع تنظيم #داعش سلسلة من الهجمات المحدودة إلى حد كبير في إندونيسيا على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقال سيتيو واسيستو المتحدث باسم الشرطة الوطنية إن السلطات تحقق فيما إذا كان المهاجمون استلهموا هجومهم من تنظيم داعش وتصرفوا بناء على تعليمات من بحر النعيم وهو إندونيسي ذهب للقتال إلى جانب المتطرفين في #سوريا.