أردوغان يؤيد رفض قطر مطالب دول الخليج

أفادت "رويترز" بأن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يؤيد #قطر في رفض مطالب #الدول_الخليجية المقاطعة.

واعتبر أردوغان الدعوة لإغلاق القاعدة التركية في قطر عدم احترام لأنقرة، وفق تعبيره.

فيما طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، تركيا بالتعقل وعدم الانحياز لأي طرف في أزمة قطر مع دول خليجية وعربية.

وكانت #الكويت، التي تقوم بمهمة الوساطة بين دول الخليج الثلاث، البحرين والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى مصر، قد سلمت، قائمة بمطالب الدول الأربع إلى قطر لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية، وتتضمن 13 بنداً تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.