إسبانيا.. إخلاء 1800 شخص بسبب حريق

أعلنت #السلطات_الإسبانية أن مئات الأشخاص كانوا يكافحون ليل الأحد للسيطرة على النيران التي وصلت إلى حديقة دونيانا الطبيعية بجنوب غرب #إسبانيا ودفعت إلى إخلاء اكثر من 1800 شخص من هذه المنطقة السياحية.

وكان ما مجموعه 550 شخصا في حالة من التعبئة الأحد، وفقا للحكومة الإقليمية، في حين قالت خدمات الطوارئ ان 23 طائرة ومروحية كانت تعمل على مكافحة الحريق الذي خرج عن السيطرة.

وأكد متحدث باسم خدمات إطفاء الحرائق أن مكافحة النيران معقدة بفعل الرياح والحرارة.

والحريق الذي كان اندلع في وقت سابق في منطقة موغير، وصل الى حدود محمية دونيانا الطبيعية.

وتشهد إسبانيا موجة من الجفاف، فيما قُتل 64 شخصا في #البرتغال المجاورة جراء حرائق غابات تمت السيطرة عليها الخميس.