انقاذ اكثر من 3300 مهاجر في المتوسط

تم الاحد انقاذ اكثر من 3300 مهاجر في البحر المتوسط خلال 31 عملية منفصلة مع انتشال جثتين، وفق ما افاد خفر السواحل الايطاليون الذين ينسقون عمليات الانقاذ وكالة فرانس برس.

وقال خفر السواحل ان سفينة وثلاثة زوارق سريعة تابعة لهم شاركت في هذه العمليات اضافة الى سفن عسكرية اوروبية عدة ومنظمات غير حكومية موجودة في مياه المتوسط قبالة ليبيا.

ولم يتمكن المتحدث من توضيح ظروف العثور على الجثتين، لكنه اضاف ان الاثنين كان ايضا "يوما كبيرا" من دون ان تكون في حوزته ارقام محددة حتى الان.

وافادت ارقام نشرتها وزارة الداخلية الايطالية في 25 حزيران/يونيو ان اكثر من 73 الف مهاجر وصلوا الى ايطاليا منذ بداية العام في زيادة نسبتها 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

وتقول المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة ان 2005 اشخاص قضوا او فقدوا منذ بداية العام خلال محاولتهم عبور المتوسط.

