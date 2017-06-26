كاليفورنيا.. إجلاء سكان بسبب حرائق الغابات

قالت السلطات إن رجال الإطفاء في جنوب #كاليفورنيا يكافحون حريق غابات يتحرك بسرعة وأغلقوا طريقا رئيسيا وأجبروا سكان على ترك منازلهم في مدينة سانتا كلاريتا الواقعة شمالي لوس أنجلوس.

وقالت إدارة قائد شرطة منطقة لوس انجليس في بيان إن الحريق شب في ساعة مبكرة من بعد الظهر بعد حدوث تصادم مروري أدى إلى اشتعال

النار في شجرة.

وذكرت إدارة الإطفاء في منطقة لوس أنجلوس أن الحريق امتد ليشمل نحو 800 فدان ولكن #رجال_الإطفاء تمكنوا من احتواء نحو نصف الحريق بحلول الساعة السادسة مساء(0100 بتوقيت جرينتش ). وقالت إن حجم الحريق في هذه المرحلة تقلص بواقع نحو 50 فدانا.

وأظهرت صورة نشرها مسؤولو الإطفاء على تويتر تصاعد عمودين ضخمين من الدخان في سفوح جبال سان جابرييل.

وقالت إدارة قائد شرطة منطقة لوس انجليس إن السلطات أصدرت أوامر إجلاء إجبارية للسكان في بعض المناطق التي يهددها الحريق على الرغم من أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين شملتهم الأوامر.