السودان يأمل ألا يؤثر حظر السفر على رفع عقوبات واشنطن

قال مسؤول بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، إن #السودان يأمل ألا تؤثر عودة العمل بحظر سفر فرضه الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب على السودانيين ومواطني 5 دول أخرى تقطنها أغلبية مسلمة على الرفع المزمع للعقوبات الاقتصادية الأميركية الشهر المقبل.

وأعادت المحكمة العليا الأميركية، أمس الاثنين، العمل بجزء من #حظر_سفر مؤقت على مواطني #إيران و #ليبيا و #الصومال و #السودان و #سوريا و #اليمن الذين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة ولكن يريدون دخولها.

وقال السفير عبد الغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية السودانية: "نرجو ألا يكون لقرار الحظر هذا أي تأثير على قرار رفع #العقوبات الاقتصادية الأميركية المتوقع في الشهر المقبل خاصة وأن السودان أكمل كل المطلوب منه في بنود خارطة الطريق - 5 بنود - بصورة كاملة ونحن نتهيأ لمستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين".

وتشمل بنود خارطة الطريق التعاون مع #واشنطن في #مكافحة_الإرهاب ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لجنوب السودان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بأمان لمناطق الصراع.

وقال النعيم: "نحن مع حق الولايات المتحدة الأميركية في الحفاظ على أمنها القومي ولكن نؤكد أن المواطنين السودانيين لا يشكلون أبدا أية خطورة على الأمن الأميركي ولم تسجل أي حالة لتورط سودانيين في أي تعدٍ على الأمن القومي الأميركي.. السودان يتعاون مع أميركا في مكافحة الإرهاب وهو تعاون قائم على المبادئ السودانية والمصالح الأميركية".