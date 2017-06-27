واشنطن: هؤلاء يجندون الأطفال بالنزاعات المسلحة

قال تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن #النظام_السوري، ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية يجندان الأطفال قسرياً في عمليات القتال التي يخوضها عناصرهما.

جاء ذلك في تقرير الوزارة عن الاتجار بالبشر لعام 2016، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

وذكر التقرير أن الأطفال في #العراق "معرضون للتجنيد القسري والاستغلال من قبل مجموعات مسلحة مختلفة بما فيها #داعش، ما يجعل هؤلاء الأطفال عرضة للإيذاء والاعتقال من قبل قوات الأمن".

ولفت إلى أن من بين الجماعات المسلحة العاملة في العراق التي تقوم بتجنيد الأطفال قسرياً "تنظيم بي كا كا (الإرهابي) وداعش، قوات #الحشد_الشعبي، القوات العشائرية (لم يحددها)، والميليشيات المدعومة من إيران (لم يحددها)".

على الصعيد السوري، أوضح التقرير أن نظام بشار #الأسد "استمر في التجنيد الإجباري واستغلال الأطفال المقاتلين".

وأشار إلى أن النظام السوري "لم يحم الأطفال أو يمنع تجنيدهم أو استغلالهم من قبل الحكومة والميليشيات الموالية له وقوات #المعارضة المسلحة ومنظمات إرهابية مثل (داعش)".