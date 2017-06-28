ألمانيا تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بشرق أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الألماني، زيجمار غابرييل، اليوم الأربعاء، #أوكرانيا والانفصاليين المدعومين من #روسيا في شرق أوكرانيا إلى تمديد وقف لإطلاق النار قائلاً إن ذلك قد يمهد الطريق لحل سياسي.

ودعا غابرييل، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي #لافروف، إلى مسعى جديد للحد من الإنفاق على الأسلحة على مستوى العالم ومواجهة سباق تسلح جديد بين روسيا والغرب.

لكنه قال إن نشر نحو 4500 من قوات #حلف_شمال_الأطلسي في منطقة البلطيق لا يشكل تهديداً لروسيا.

كما قال غابرييل إن ألمانيا سترحب باجتماع بين الرئيسين الأميركي #دونالد_ترمب والروسي #فلاديمير_بوتين على هامش القمة المقبلة لمجموعة العشرين في هامبورغ، مضيفاً أنه يأمل أن يبحث الزعيمان أيضاً الحرب الأهلية في #سوريا.

وقال إن من المهم منع استخدام أي أسلحة كيمياوية هناك.