إسرائيل.. منح "مليونية" لاجتذاب أفكار تجسس جديدة

أنشأ جهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) صندوق استثمار للمساعدة في اكتساب معرفة جديدة في مجال #التجسس ويقدم منحا تصل قيمتها إلى مليوني شيقل (نحو 570 ألف دولار) للمشروع الواحد لاجتذاب أفكار جديدة.



وقالت الحكومة في بيان، الثلاثاء، إن #الموساد يسعى للحصول على تكنولوجيا في مجالات متنوعة منها علم الروبوت وتكنولوجيا التصغير والتشفير بالإضافة إلى أساليب آلية جديدة لاستخلاص المعلومات من الوثائق وسبل جديدة لتنفيذ العمليات بمزيد من السرية.



وأصدر الصندوق الجديد الذي يحمل اسم (ليبرتاد) بياناً قال فيه إنه مستعد لتقديم منح بقيمة تصل إلى مليوني شيقل للمشروع مقابل حقوق غير حصرية في #التكنولوجيا.



وأضاف أن المطورين سيحتفظون بحقوق ملكية منتجهم ويستطيعون بيعها.



ومضى البيان قائلاً "يريد الموساد تشجيع الابتكار واستحداث تكنولوجيا رائدة. سنطبق التكنولوجيا التي يتم تطويرها بالتعاون مع الأطراف".



ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو مقطعاً مصوراً قصيراً على موقع تويتر يظهر التكنولوجيا المستقبلية المحتملة وكتب "سيظل الموساد متقدماً وجريئاً ورائداً في مهمته الأعظم وهي ضمان أمن #إسرائيل".