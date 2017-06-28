حلف الناتو يرفع مساهمته في الحرب على الإرهاب

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي انخراط الحلف في التحالف الدولي ضد تنظيم #داعش وتطوير آليات جمع وتبادل المعلومات لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وقال ينس ستولتنبر "لقد تم إدماج الحلف نظام تبادل المعلومات وهياكل اتخاذ القرارات التابعة للتحالف الدولي". وأضاف في مؤتمر صحافي عقده عشية انعقاد اجتماع وزراء الدفاع في الدول الأعضاء بأن الحلف "قد رفع عدد الطلعات التي تتولاها طائرات الإنذار المبكر (ايواكس) " من أجل مراقبة الأجواء في مناطق النزاع في سوريا والعراق وتزويد التحالف بمعطيات ساحة القتال وتحرك الآليات برا وجوا.

وسيبحث الوزراء قضايا الردع في مناطق الحدود مع روسيا، ومسائل الإنفاق العسكري، والتعاون مع #الاتحاد_الأوروبي في مجال مكافحة القرصنة والدفاع الإلكتروني، وزيادة القوات في أفغانستان.

من جهة أخرى، أعلن ينس ستولتنبرغ عن تولي مبعوث الناتو إلى العراق بول سميث مهامه في مطلع الشهر الجاري، حيث سيتولى قيادة جهود دعم المؤسسات الأمنية وبرامج تدريب القوات العراقية.

وأكد الأمين العام افتتاح قسم الاستخبارات في مقر الحلف ويضم خلايا عدة منها خلية جمع وتنسيق المعلومات حول المقاتلين الأجانب. وعهد ينس ستولتنبرغ إلى نائبه روز غوتميلير مهمة تنسيق شؤون مكافحة الإرهاب في حلف الناتو. وذكر ينس ستولتنبرغ أن مشاركة الحلف في جهود مكافحة الإرهاب تتنوع من "جمع وتبادل المعلومات إلى عمليات التدريب وبناء المؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط".

وينتظر أن يبحث وزراء الدفاع خطة الردع التي تتولاها 4 كتائب تم نشرها في دول البلطيق الثلاث وبولندا، من أجل مواجهة تعزيز أنظمة الدفاع في المنطقة المحاذية للحدود مع روسيا. كما نشر الحلف قوات متعددة الجنسية في رومانيا وقطعاً بحرية لتعزيز مراقبة قوات روسيا في الجانب المقابل من البحر.

ويبحث الوزراء سير خطط زيادة الإنفاق العسكري، وفق الالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء في حضور الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الشهر الماضي في بروكسل.

وأوضح الأمين العام أن اتجاه زيادة الإنفاق في أوروبا وكندا بدأ في 2015 ويتواصل بوتيرة محددة في العامين 2016 و2017. ويسعى الحلفاء إلى رفع موازنات الدفاع إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الخام لكل من الدول الأعضاء. ويتوقع أن تصل الزيادة في 2017 إلى 4.3%. وقال ينس #ستولتنبرغ إن الحلفاء الأوروبيين وكندا أنفقوا في الأعوام الثلاثة 46 مليار دولار. وأعلنت 25 دولة عن زيادة موازنة الدفاع هذا العام. والتزمت 5 دول بمستوى الإنفاق عند نسبة 2% من الناتج المحلي الخام.

واتفقت القمة الأطلسية على مراجعة الوعود والالتزامات المالية في نهاية العام الجاري.