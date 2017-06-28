الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر

مدد الاتحاد الأوروبي الأربعاء رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لستة أشهر، مشيرا إلى أن روسيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها حيال وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

واتخذ قادة الاتحاد الأوروبي هذا القرار الأسبوع الماضي، متهمين روسيا بأنها لم توقف دعمها للمتمردين الموالين لها في شرق اوكرانيا كما لم تحترم وقف إطلاق النار الذي توسطت ألمانيا وفرنسا فيه لوقف النزاع الدامي في العام 2014.

وأوضح المجلس الاوروبي، المكون من كافة أعضاء الاتحاد الـ28، إن القرار أعقب ايجاز عن الوضع من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل #ماكرون.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن "هذا (الايجاز) مهد الطريق لتمديد العقوبات لستة أشهر أخرى".

وأضاف أن المجلس "اتخذ القرار بإجراء كتابي تماشيا مع النظام المتبع مع مثل هذه القرارات، وبالإجماع".

وتسري هذه العقوبات التي تستهدف القطاع المالي، النفطي والدفاعي في روسيا حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2018.

وفرض الاتحاد الاوروبي هذه العقوبات بعد اسقاط طائرة الخطوط الماليزية "ام اتش 17" في تموز/يوليو 2014، وأُلقيت مسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا في شرق #أوكرانيا.

وترددت بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وألمانيا لاتخاذ الخطوة خشية أن تدفع ثمنها تماما مثل روسيا.

وتم التوصل لاتفاقات مينسك، التي وافقت عليها موسكو وكييف، في اواخر 2014 وأعيد تجديدها في مطلع 2015 إلا أنه يتم انتهاكها يومياً.

وارتفعت حصيلة ضحايا القتال بين القوات الحكومية والمتمردين لنحو 10 آلاف قتيل بعد اندلاع النزاع إثر الاطاحة بالحكومة الموالية لروسيا مطلع العام 2014.

ويصر الاتحاد الاوروبي على أنه يجب محاسبة روسيا على دعمها للمتمردين، فيما تقول #موسكو ان الاتحاد الاوروبي أخطأ بدعمه الاطاحة بحكومة شرعية في #كييف.