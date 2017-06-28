السماح للتشيكيين باستخدام السلاح بحال وقوع هجوم إرهابي

وافق النواب التشيكيون، الأربعاء، على تعديل دستوري يسمح لحملة السلاح بشكل شرعي، باستخدامه للدفاع عن أمن البلاد، في حال حصول اعتداء إرهابي على سبيل المثال.

ويتعارض هذا التعديل مع مذكرة أوروبية صدرت أخيراً، الهدف منها تعزيز الرقابة على حمل الأسلحة النارية.

وقدمت هذا التعديل مجموعة من نواب الغالبية والمعارضة، وقد حصل على دعم 139 نائباً من أصل النواب الـ168 الذين كانوا حاضرين.

وقال وزير الداخلية، ميلان شوفانتش، "إن هذا التعديل سيدخل المواطنين في إطار أوسع من الجهود الآيلة لضمان أمن الجمهورية التشيكية".

وليصبح هذا التعديل نافذاً، لابد من إقراره من قبل #مجلس_الشيوخ قبل أن يوقع عليه رئيس البلاد ميلوش زيمان.

وقالت جانا شيرنوشوفا من المعارضة اليمينية، وقد شاركت في صياغة التعديل، "لا يحق لأحد أن يملي على دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية طريقة ضمان أمنها".

وكان البرلمان الأوروبي صوَّت في منتصف آذار/مارس على مذكرة تعزز القيود على الحمل القانوني للسلاح.

وقال شوفانتش، الأربعاء، في كلمة أمام النواب "لا نريد نزع سلاح مواطنينا في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الأمنية في أوروبا".

وأضاف الوزير التشيكي "دلوني على اعتداء إرهابي واحد تم تنفيذه في أوروبا بسلاح مرخص". وكان أعلن قبل فترة أن براغ ستتقدم بشكوى أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للطعن بهذه التدابير الأوروبية الجديدة بشأن حمل السلاح.