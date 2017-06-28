مقتل العشرات وفرار الآلاف في قتال المتطرفين بالفلبين

تسببت المعارك في الفلبين بمقتل نحو 71 من قوات الأمن و299 متطرفا وفرار 246 ألف مدني.

وقال المتحدث الرسمي للجيش الفلبيني إن أعداد المدنيين الذين قتلوا جراء المعارك القائمة مع #إرهابيين موالين لتنظيم #داعش في #منطقة_ماراوي جنوب البلاد، وصل إلى 27 شخصاً حتى الآن، كما أن الرقم قابل للارتفاع مع دخول #المعارك يومها السادس والثلاثين مع #الجماعات_الإرهابية.

وكان #الرئيس_الفلبيني #رودريجو_دوتيرتي قد ناشد سابقاً الانفصاليين و #المتمردين الذين يقودهم الماويون للانضمام إلى #الحكومة في حملتها على المتطرفين المرتبطين بتنظيم #داعش.

وفي ظل تزايد المخاوف من سعي تنظيم داعش لاكتساب موطئ قدم في البلاد، عرض دوتيرتي حينها تقديم أموال أو حتى إيواء مقاتلي الجماعات التي تعارض الدولة منذ أمد بعيد إذا شاركوا في الحرب على العدو المشترك وهو #جماعة_موتي.