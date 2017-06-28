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روسيا: ليس صوابا عدم عقد بوتين وترمب محادثات بقمة الـ20

المصدر: كراسنودار (روسيا) - رويترز
ترمب وبوتين
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، اليوم الأربعاء، إنه "لن يكون من الصواب على الأرجح" ألا يعقد الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين والرئيس الأميركي دونالد #ترمب محادثات في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد الشهر المقبل في #ألمانيا.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني في مدينة كراسنودار في جنوب روسيا إنه ليس لديه ما يضيفه إلى تكهنات وسائل الإعلام بشأن أي خطط للقاء رسمي ثنائي خلال القمة.

وقال إن من المتبع في مثل هذه القمم أن يلتقي الزعماء ببعضهم، وهو ما قد يحدث الشهر المقبل، إذ إن بوتين وترمب سيكونان موجودين في نفس المبنى. وإذا تقابلا فسيكون ذلك أول لقاء مباشر بينهما.

وقال لافروف إن من المهم للغاية أن تتاح لبوتين وترمب الفرصة للحديث بشأن الصراع في #سوريا وجهود إيجاد حل سلمي.

كلمات دالّة

#لافروف, #بوتين, #ترمب, #ألمانيا, #سوريا

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