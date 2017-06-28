ماي: فشل أكثر من 100 برج في اختبارات الحماية من الحرائق

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، الأربعاء، أن 120 برجاً سكنياً فشلت باختبارات الحماية من الحرائق في أعقاب حريق برج غرينفيل في لندن الذي أودى بحياة 79 شخصاً.



وقالت ماي إن فشل الاختبارات يظهر أن هناك مشكلات أوسع نطاقاً تتعلق بإجراءات الحماية من الحرائق نتجت عن فشل ممتد منذ عقود.



كما تصادمت رئيسة الوزراء مع زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين، الذي قال إن حريق غرينفيل يجب أن يكون بمثابة "جرس إنذار" للحكومة.



وقالت: "كما نرى من عدد المباني التي فشلت عوازلها الخارجية في مقاومة الحريق... فإن هذه مشكلة أكبر بكثير"، مضيفة: "إنها مشكلة مستمرة منذ سنوات ومنذ عقود وتتعلق بالعازل المستخدم في المباني. هناك أسئلة حقيقية عن كيف حدث ذلك ولماذا وكيف نضمن عدم حدوثه في المستقبل".