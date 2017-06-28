مروحية تلقي قنبلة على المحكمة العليا في فنزويلا

قال #الرئيس_الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، إن طائرة هيليكوبتر أسقطت قنبلة على مقر المحكمة العليا في البلاد.

ووقع الحادث أثناء كلمة مباشرة للرئيس #مادورو بثها التلفزيون الرسمي، وكان يتحدث لصحافيين في قصره الرئاسي. لكن مادورو قال إن الدفاعات أحبطت ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" و"المؤامرة لزعزعة الحكومة" الاشتراكية، مشيراً إلى القنبلة لم تنفجر.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن مراسلها سمع إطلاق نار أثناء تحليق المروحية فوق مركز المدينة، دون أن يستطيع تحديد مصدر النيران.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله إن المروحية كانت تحمل لافتة مناهضة للحكومة وكان يقودها شرطي أعلن نفسه متمرداً، خلال فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه مادورو احتجاجات من #المعارضة_الفنزويلية وبعض المنشقين من داخل حكومته منذ ثلاثة أشهر أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 75 شخصاً.

وتتركز الاحتجاجات حول خطة مادورو لإنشاء هيئة جديدة تعرف باسم الجمعية التأسيسية وذلك لإعادة صياغة الدستور وهو ما تقول المعارضة إنه يتنافى مع قواعد #الديمقراطية.

وحذر مادورو في وقت سابق من أنه قد يحمل هو وأنصاره السلاح إذا أطاحت المعارضة بحكومته الاشتراكية بالقوة.