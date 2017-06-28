نائب بحزب الله يهدد بالاستعانة بالحرس الثوري ضد إسرائيل

جدد حزب الله بعث الرسائل الإقليمية بالبريد اللبناني، وهدد على لسان قياديه #نواف_الموسوي بالاستعانة بعناصر الحرس الثوري في حال اندلاع حرب جديدة بين الحزب وإسرائيل.

ولاقت تصريحات حزب الله رفضا من عدة جهات سياسية لبنانية، متهمة الحزب بمواصلة نهجه الأحادي بزج #لبنان في سياسة محاور بدأت تتخذ طابعا مذهبيا فاضحا.

ويعد تلويح أمين عام ميليشيا حزب الله باستقدام مئات آلاف المقاتلين إلى لبنان، في حال اندلاع حرب جديدة مع #إسرائيل، الذي أكد عليه نائب عن الميليشيا، أنه يهدد الدولة اللبنانية، وتحويل البلاد إلى ساحة حروب في المنطقة خدمة للمشروع الإيراني وذلك كما يقول معارضو ميليشيا حزب الله.

وأعاد النائب عن ميليشيا حزب الله في البرلمان اللبناني نواف الموسوي وكرر ما طرحه #نصر_الله، مؤكدا استقدام الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي في حال اندلاع الحرب مع إسرائيل.

ودافع الموسوي عن فكرة طرح استقدام حشود من الخارج بدواعي الدفاع عن النفس كما قال.

وأثارت تصريحاته رفضا سياسيا قاطعا على لسان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المواقف الرافضة اعتبرت أن تصريحات مسؤولي حزب الله الأخيرة بمثابة تصعيد كارثي لا يهدد فقط سيادة لبنان بل يدعو لتدخل جيوش احتلال خارجية ذات صبغة مذهبية لنسف النسيج اللبناني.

هذا في وقت لم تدل كتلة الإصلاح والتغيير المقربة من رئيس الجمهورية #ميشال_عون بأي تصريح بشأن مواقف تزج بلبنان بمحور، يقول عون إن بلاده بمنأى عنه.