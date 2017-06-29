أستراليا تتهم وزير مالية الفاتيكان بارتكاب جرائم جنسية

قالت #الشرطة_الأسترالية، الخميس، إنها وجهت اتهامات للكاردينال الأسترالي جورج بيل، رئيس أمانة الفاتيكان للاقتصاد (وزير مالية) بارتكاب عدد من الجرائم الجنسية.

وذكر شين باتون، نائب مفوض الشرطة بولاية #فكتوريا في مؤتمر صحافي بمدينة ملبورن "يواجه الكاردينال بيل عددا من الاتهامات فيما يتعلق بجرائم جنسية في الماضي. هناك عدد ممن تقدموا بشكوى بخصوص هذه الاتهامات".

وأضاف باتون أنه تم استدعاء بيل للمثول أمام محكمة في ملبورن يوم 18 تموز/يوليو.

ولم يفصح باتون عن تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات، ولم يوافق على تلقي أسئلة من وسائل الإعلام.

وكان بيل (76 عاماً) قساً في بلدة بالارات بولاية فكتوريا قبل أن يصبح كبير أساقفة #ملبورن. ويعيش في الفاتيكان منذ 2014.

وسافر محققون من الشرطة الأسترالية في تشرين الأول/أكتوبر إلى #روما، حيث استجوبوا الكاردينال بيل، أعلى مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية في أستراليا، بشأن شبهات بالاعتداء جنسياً على أطفال، ولكنه نفى كل تلك الاتهامات.